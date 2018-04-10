В России массовое детское отравление хлором

Об этом сообщает прес-служба администрации города Мыски.

По информации городской единой дежурно-диспетчерской службы в 16.37 люди, пребывающие в бассейне "Олимпиец" ощутили едкий запах, похожий на хлор. В это время у бассейна пребывали 25 детей, тренер и медицинский работник.

На протяжении двух-трех минут детей эвакуировали из опасного помещение в другое. В срочном тепмпе поступило сообщение в бригаду скорой помощи, которая по прибытию оказала необходимую врачебную помощь. У детей были зафиксированы такие симптомы, как раздражение слизистых, тошнота.

Указано, что по предварительным данным в данный момент в общем количестве под стационарным наблюдением медиков пребывают двеннадцать детей. В детском и реанимационном отделениях Мысковской городской больницы находятся по четыре ребенка, еще четверо детей отправлены в седьмую городскую детскую клиническую больницу Новокузнецка. В данный момент медики заверяют, что опасности для жизни детей нет.

Работа бассейна "Олимпиец" заморожена сроком на три дня. Роспотребнадзоровторного проведет очередной анализ воды и воздуха, после чего решит о дальнейшей эксплуатации помещения.

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