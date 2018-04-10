19:17 10.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В одном из ВУЗов Днепра вспышка кори

В Днепровском аграрно-экономическом университете случилась вспышка кори, после которой среди 23 студентов и троих сотрудников учреждения обнаружено 26 случаев болезни.

В одном из ВУЗов Днепра вспышка кори

Об этом сообщает прессе заведующий отдела эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Днепропетровского областного лабораторного центра МОЗ Украины Денис Киселев.

По его словам все больные - взрослые, в возрасте 18-19 лет - пятеро заболевших, в возрасте 20-29 - 19 больных, старше 30 лет - двое заболевших. Уточняется, что в числе заболевших беременная женщина и медицинский работник заочной формы обучения.

Он добавил, что ежедневно фиксируются новые случаи кори, по этому цифры статистики меняются часто, ведь сейчас по стране идет распространение кори, и Днепропетровская область не является исключением. Так, по территории области зафикксировано более 400 заболевших.

Подъем случаев с больными корью наблюдается с октября-ноября прошлого 2017 года. В данный момент выясняются причины, проводится эпидемиологическое расследование, уточняются прививки у заболевших. У ряда заболевших отобрано материал на исследование, пока что он находится в работе.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Кировоградской области зафиксировали четыре заболевших корью.


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