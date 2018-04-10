В мире становиться все меньше сел

Сообщается, что на сегодняшний день темпы урбанизации вполне объяснимы. Большие города и мегополисы становятся центрами экономической жизни, технологических инноваций и политических процессов. Все больше людей не находят свое место в поселках и селах, отказываться заниматься и работать в аграрной сфере деятельности.

На огромной территории в разных уголках мира будет разбросано огромное количество запустевшых сел, где не останется и следа человеческой деятельности. Вероятно, что в мире произойдет существенное смещение в сторону массового скопления людей, что будет дополнительным вызовом для ученых и технологов, так как современные города просто не способны будут приютить всех желающих.

Таким образом, изменения к 2050 году будут выглядить следующи образом:1950 - 746 миллионов; 2018 - 4,2 триллиона; 2050 - 6,3 триллиона.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в период 2011-2013 года Китай использовал и произвел больше цемента, нежели Соединенные Штаты за 100 лет. Об этом свидетельствуют данные исследования ООН.