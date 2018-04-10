13:19 10.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В квартиру Савченко наведалась полиция

Сегодня, 10 апреля в квартире народного депутата Надежды Савченко правоохранители провели тщательный обыск. Об этом передает пресс-служба столичной полиции.

В квартиру Савченко наведалась полиция

Сообщается, что разрешение на обыск в троещинской квартире нардепа правоохранители получили от прокуратуры еще на прошлой неделе. Детали проведения операции не разглашаются. 

Напомним, что ранее Надежда Савченко прошла первый этап проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа. В расследовании дела объявлен временный перерыв для присоединения дополнительных материалов дела к следственным действиям. 

На данный момент Савченко находится в СИЗО. Ее обвиняют по делу задержанного в подозрениях в теракте руководителя "Офицерского корпуса" Виктора Рубана и у следствия есть достаточно доказательств о планировании террористических актов в здании украинского парламента Владимиром Рубаном, которого Савченко хотела взять на поруки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно адвокаты украинской летчицы и народного депутата Верховной Рады Надежды Савченко подали апелляционную жалобы на решение суда об аресте украинки.


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