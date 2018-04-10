В квартиру Савченко наведалась полиция

Сообщается, что разрешение на обыск в троещинской квартире нардепа правоохранители получили от прокуратуры еще на прошлой неделе. Детали проведения операции не разглашаются.

Напомним, что ранее Надежда Савченко прошла первый этап проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа. В расследовании дела объявлен временный перерыв для присоединения дополнительных материалов дела к следственным действиям.

На данный момент Савченко находится в СИЗО. Ее обвиняют по делу задержанного в подозрениях в теракте руководителя "Офицерского корпуса" Виктора Рубана и у следствия есть достаточно доказательств о планировании террористических актов в здании украинского парламента Владимиром Рубаном, которого Савченко хотела взять на поруки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно адвокаты украинской летчицы и народного депутата Верховной Рады Надежды Савченко подали апелляционную жалобы на решение суда об аресте украинки.