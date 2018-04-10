В Кировоградской области зафиксировали четыре заболевших корью

Об этом сообщает областной лабораторный центр.

Указано, что в числе подхвативших заразу один кропивничанин и трое жителей Новомиргородского района.

В данный момент длится эпидемиологическое расследование данных случае. Также специалисты проводит вирусологическое исследование биологического материала от больных для лабораторного подтверждения.

Сообщается, что проходит врачебное наблюдение за контактными, установлены границы очагов кори, продуман план противоэпидемических действий.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", по всей Румынии корью заболело двеннадцать тысяч человек.