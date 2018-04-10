13:34 10.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Кировоградской области зафиксировали четыре заболевших корью

В течении этой недели, со вчерашнего дня, 9 апреля, в Кировоградской области зафиксировано четыре очередных возникших случая заболевания корью. Двое из заболевших взрослые и два случая у детей. 

В Кировоградской области зафиксировали четыре заболевших корью

Об этом сообщает областной лабораторный центр.

Указано, что в числе подхвативших заразу один кропивничанин и трое жителей Новомиргородского района.

В данный момент длится эпидемиологическое расследование данных случае. Также специалисты проводит вирусологическое исследование биологического материала от больных для лабораторного подтверждения.

Сообщается, что проходит врачебное наблюдение за контактными, установлены границы очагов кори, продуман план противоэпидемических действий.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", по всей Румынии корью заболело двеннадцать тысяч человек. 


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