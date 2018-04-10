13:36 10.04.2018 | Общество | Новости
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В Чехии вспыхнули массовые акции протестов

Сегодня, 10 апреля по всей Чехии прокатилась волна массовых акций протестов против политики правительства премьера Андрея Бабиша. Об этом передает Aktualne.

В Чехии вспыхнули массовые акции протестов

Сообщается, что более 15 тыс человек вышли на улицы Праги, где люди двинулись к зданию кабинета Бабиша. Граждане обвиняют последнего в мошенничестве со средствами ЕС и сотрудничестве с коммунистическими спецслужбами. Чешский политик "старой гвардии" никогда не сможет сформировать рабочее правительство и коалицию. 

Активисты и демонстранты начали готовить петицию с требованием об увольнении премьера и кабинета министров и призвали Бабиша последовать этому решению. На митингах также заметили активность лидера ультраправой партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) Томио Окамуры, который выступил с жестокой критикой президента Милоша Земана.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Бразилии люди вышли на улицы, чтобы защитить от судебного наказания бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву.


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