Сообщается, что более 15 тыс человек вышли на улицы Праги, где люди двинулись к зданию кабинета Бабиша. Граждане обвиняют последнего в мошенничестве со средствами ЕС и сотрудничестве с коммунистическими спецслужбами. Чешский политик "старой гвардии" никогда не сможет сформировать рабочее правительство и коалицию.

Активисты и демонстранты начали готовить петицию с требованием об увольнении премьера и кабинета министров и призвали Бабиша последовать этому решению. На митингах также заметили активность лидера ультраправой партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) Томио Окамуры, который выступил с жестокой критикой президента Милоша Земана.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Бразилии люди вышли на улицы, чтобы защитить от судебного наказания бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву.