16:21 10.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина безумно уязвима в контексте кибербезопасности, - А. Вигиринский

 В прошлом году в Украине был принят закон о кибербезопасности. Документом, среди прочего, предусмотрена обязанность государственных стратегических объектов до лета этого года обеспечить безопасность своих компьютерных сетей. 

Украина безумно уязвима в контексте кибербезопасности, - А. Вигиринский

Об этом рассказал в интервью телеканалу "Первый Деловой" эксперт по вопросам экономики Андрей Вигиринский.

Вместе с тем, эксперт отметил, что на данный момент Украина крайне уязвима в контексте кибербезопасности. Главная проблема – недостаток финансирования и отсутствие соответствующей статьи в госбюджете. Особенно это опасно на фоне предстоящих выборов. 

"Придите и попробуйте донести это нашим органам власти. Вы упретесь в несколько проблемных вопросов: "мы этим вопросом не занимаемся" — раз, "у нас нет финансирования" — два, третье – "это не актуально".

Хотя "не актуально" — это до следующего года. Потому что, если мы говорим о киберопасности с точки зрения политики и гибридной войны с Российской Федерацией, что мягко говоря влияет даже на выборы в США, то в Украине с помощью армии ботов, хакеров и т.д. намного проще повлиять на результаты выборов. Намного проще заполонить ваше инфопространство вирусной рекламой, на основе "ваших предпочтений".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Конгресс США поддержал сотрудничество с Украиной в вопросах кибербезопасности.


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