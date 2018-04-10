Украина безумно уязвима в контексте кибербезопасности, - А. Вигиринский

Об этом рассказал в интервью телеканалу "Первый Деловой" эксперт по вопросам экономики Андрей Вигиринский.

Вместе с тем, эксперт отметил, что на данный момент Украина крайне уязвима в контексте кибербезопасности. Главная проблема – недостаток финансирования и отсутствие соответствующей статьи в госбюджете. Особенно это опасно на фоне предстоящих выборов.

"Придите и попробуйте донести это нашим органам власти. Вы упретесь в несколько проблемных вопросов: "мы этим вопросом не занимаемся" — раз, "у нас нет финансирования" — два, третье – "это не актуально".

Хотя "не актуально" — это до следующего года. Потому что, если мы говорим о киберопасности с точки зрения политики и гибридной войны с Российской Федерацией, что мягко говоря влияет даже на выборы в США, то в Украине с помощью армии ботов, хакеров и т.д. намного проще повлиять на результаты выборов. Намного проще заполонить ваше инфопространство вирусной рекламой, на основе "ваших предпочтений".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Конгресс США поддержал сотрудничество с Украиной в вопросах кибербезопасности.