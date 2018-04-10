03:00 10.04.2018 | Политика | Новости
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США намерены ответить России на ее химатаку в Сирии

Глава Пентагона Джеймс Мэттис предупредил Москву о возможном применении химического оружия в ответ на ее действия в Восточной Гуте. Об этом передает "Радио Свобода". 

США намерены ответить России на ее химатаку в Сирии

Сообщается, что Мэттис остался сильно встревожен тем фактом, что химическое оружие спустя множество инцидентов продолжает использоваться на поле боя. Он недоволен существенным вмешательством России в сирийские дела, что постоянно приводит к множественным жертвам со стороны гражданского населения. 

Вашингтон будет делать все возможное, чтобы наказать виновников этой трагедии. Безусловно, что авиаудар могла совершить ВВС Ассада, однако Россия, вероятно, знала о готовящейся атаке, не исключено, что именно она могла предоставить ей химическую бомбу.

Напомним, что в результате авиаудара с использованием химического оружия возле больницы в Думе в Сирии погибли, по меньшей мере, 150 человек. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр иностранных дел Павел Климкин считает химическую атаку по сирийской больницы в городе Думе преступлением против человечности. 


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