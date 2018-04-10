12:54 10.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Шепелев будет находится под стражей до лета

Бывший народный депутат Украины Александр Шепелев, которого подозревают в заказном убийстве, хищении средств и в государственной измене, продлили содержание под стражей.

Шепелев будет находится под стражей до лета

Суд установил ему меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца.

Об этом во вторник, 10 апреля, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко. По его словам, Шепелеву установлен очередной срок пребывания в СИЗО до июня.

При этом Лысенко отметил, что по расследованию дела Шепелева идет "очень активная работа".

Напомним, Апелляционный суд Киева оставил под стражей бывшего народного депутата Александра Шепелева.

Как сообщал УРА-Информ, Шепелев подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", "Служебный подлог", "Незаконное завладение транспортным средством" и "Умышленное убийство"

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Александру Шепелеву в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.


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