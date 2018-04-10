Российские олигархи внезапно "обеднели" от американских санкций - ФОТО

В список "пострадавших" попал олигарх Владимира Потанина, состояние которого сократилось на 2,25 миллиарда долларов. Свои "грядные" деньги он зарабатывает на добыче угля и никеля.

Его коллега директор ОАО "Лукойл" Вагита Алекперова потерял более 1,37 миллиарда долларов. Третьим "потерпевшим оказался Виктор Вексельберг из группы Renova, который потерял 1,28 миллиарда долларов.

Бизнес скандального Олега Дерипаски также уменьшился на 2 млрд долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон считает, что новые американские санкции могут стать роковым ударом для российских бизнесменов.