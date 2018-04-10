Капитана судна "Норд" выпустили под залог

Он уплатил залог в размере 35 240 гривен. Как сообщает прокуратура Автономной республики Крым, капитан вышел для проведения следственных действий.

Его допросят, как по этому уголовному делу, так и в другому - захват судна при аннексии АР Крым, - пояснили в прокуратуре.

Напомним, 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации.

Капитан судна "Норд" и члены суднокоманды предоставили для проверки недействительны судовые и паспортные документы, выданные органами на временно оккупированной территории, деятельность которых является незаконной.

Сейчас на судно "Норд" наложен арест.

Как сообщал УРА-Информ, Херсонский городской суд в пятницу, 6 апреля, избрал меру пресечения капитану сейнера "Норд" Владимира Горбенко. Вместе с тем накануне, в четверг вечером, суд отпустил его на поруки адвоката до рассмотрения меры пресечения. Заседание по этому делу начнется в час дня.