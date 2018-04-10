Юлию Скрипаль выписали из госпиталя

Сообщается, что девушка уже хорошо себя чувствует и может передвигаться без посторонней помощи. Юлия намерена проводить со своим отцом как можно больше времени, чтобы он поскорей смог встать на ноги. Юлия сейчас не хочет давать никаких комментариев по поводу отравления, всю информацию она будет передавать британским правоохранителям за "закрытой дверью".

Напомним, что врачам удалось вернуть Сергея к жизни и теперь он вместе со своей дочерью Юлией сможет поделиться подробностями инцидента того страшного дня. Скотленд-Ярд уже готовится провести первый допрос Скрипаля, так как он быстро идет на поправку, а лечение скоро сможет полностью поставить его на ноги.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Сергею и Юлии Скрипалям будут предложены новые личности и новая жизнь в Америке.