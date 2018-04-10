18:25 10.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Имущество аэропорта "Одесса" направлено в распоряжение АРМА

Имущество международного аэропорта "Одесса" и 75% акций арестованной компании направлены в распоряжение Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) по решению Соломенского районного суда Киева.

Имущество аэропорта

Об этом сообщает САП в Facebook.

В САП указывают, что суд принял ходатайство НАБУ и САП по поводу уголовного производства из-за злоупотребления служебным положением чинвниками Одесского городского совета и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент".

Сообщается, что в распоряжение АРМА заполучено здание аэропорта и два его терминала общей площадью более 65 тысяч квадратных метров

Сотрудники САП заявляют, что цена арестованного имущества, по предварительным оценкам, равняется приблизительно 2 млрд гривен. Это вполне покроет расходы на исполнение целей уголовного судопроизводства и на возврат имущества территориальной общины города Одессы.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", по всей Германии отменены воздушные рейсы из-за акций протестов работников государственного сектора.


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