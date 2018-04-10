ГПУ завершила расследование по делу Поклонской и Аксенова

В связи с этим Генпрокуратура вызывает Поклонскую, Аксенова, а также других подозреваемых "крымских чиновников" на допрос 12 апреля для ознакомления с материалами уголовного производства.

Об этом сказано в повестках подозреваемым, размещенных на сайте Генпрокуратуры во вторник, 10 апреля.

Согласно документу досудебное расследование в уголовном деле по подозрению Вас в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 УК Украины, завершено.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, против так называемого и уже бывшего прокурора аннексированного Россией Крыма Натальи Поклонской возбуждено два уголовных дела. Генеральная прокуратура Украины готовит ей подозрение, однако прокуроры еще его не квалифицировали.