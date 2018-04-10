Боевики продолжают нарушать режим тишины, трое военных ранены - ВИДЕО

При этом боевики применяли вооружение, запрещенное минскими соглашениями. В результате боевых действий ранения получили трое украинских военнослужащих.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на пресс-центр штаба антитеррористической операции, на Донецком направлении из запрещенной 122-мм артиллерии боевики обстреляли украинские позиции в районе Широкино и Лебединского, а из минометов - возле Водяного. По защитникам Лебединского враг открывал огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, по защитникам Широкино, Талаковки, Каменки, Опытного, Марьинки, Водяного и Авдеевки - из гранатометов. К

роме этого, крупнокалиберные пулеметы боевики применили в районе Пищевика и Каменки, вооружения БМП - около Водяного, снайперское оружие - возле Песков, а стрелковое оружие - по защитникам Гнутового, Первомайского, Невельского, Песков, Павлополя и Шахты "Бутовка".

На Луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов огонь велся по нашим укреплениям возле Луганского. Также под обстрел из гранатометов попали украинские позиции около Светлодарска и Катериновки. Напомним, боевики российско-террористических войск ранили гражданскую женщину на блокпосту "Оленевка" в зоне антитеррористической операции на Донбассе.

Напомним, накануне в понедельник российские оккупационные войска 35 раз нарушили режим тишины. При этом боевики применяли вооружение, запрещенное минскими соглашениями. В результате боевых действий ранения получили пятеро украинских военнослужащих.