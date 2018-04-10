Безвизом уже воспользовались почти пол миллиона украинцев

Сообщается, что в общее число выехавших не вошло количество граждан, которым было отказано во въезде. В число 470 тыс человек вошли следующие категории:

- граждане Украины, которые ранее уже выехали в ЕС;

- украинцы, которые выехали по биометрическим паспортам, но выданные раньше с вклеенными долговременными визами;

- третья категория это именно граждане, которые посетили европейские государства после получения Украиной полноценного безвиза.

Таким образом, чуть более 1 процента граждан после введения безвизового режима с Европой смогли всецело воспользоваться возможностями биометрического паспорта.

"Количество отказов существенно мало - это то, что мы о них знаем", - говорится в официальном уведомлении ведомства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Украина повысила свои позиции на 42 место в мировом рейтинге паспортов, который составлялся на основе количества стран, доступных обладателям паспорта для посещения без визы.