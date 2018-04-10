12:49 10.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Безвизом уже воспользовались почти пол миллиона украинцев

По биометрическому паспорту европейские страны посетили более 470 тыс украинских граждан. Об этом передает официальный сайт Госпогранслужбы.

Безвизом уже воспользовались почти пол миллиона украинцев

Сообщается, что в общее число выехавших не вошло количество граждан, которым было отказано во въезде. В число 470 тыс человек вошли следующие категории:

 - граждане Украины, которые ранее уже выехали в ЕС;

-  украинцы, которые выехали по биометрическим паспортам, но выданные раньше с вклеенными долговременными визами;

- третья категория это именно граждане, которые посетили европейские государства после получения Украиной полноценного безвиза.

Таким образом, чуть более 1 процента граждан после введения безвизового режима с Европой смогли всецело воспользоваться возможностями биометрического паспорта. 

"Количество отказов существенно мало - это то, что мы о них знаем", - говорится в официальном уведомлении ведомства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Украина повысила свои позиции на 42 место в мировом рейтинге паспортов, который составлялся на основе количества стран, доступных обладателям паспорта для посещения без визы


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