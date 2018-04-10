Американский эсминец зашел в сирийскую акваторию

Военное судно проводит курсирование вдоль границы с Сирией в 100 км от ее берега. Корабль оснащен смертоносными ракетами средней дальности действия Томагавк в количестве 60 единиц. На судне также имеются пулеметные установки, глубинные бомбы и баллистические снаряды.

Команда Donald Cook уже четыре раза зафиксировала российские самолете, которые пролетали на малой высоте над военным кораблем в ходе разведывательной операции.

В своб очередь, в руководство военно-морского флота США утверждает, что корабль проводит плановое патрулирование берега и никаких других целей перед командой не стоит. Корабль прибыл в Средиземное море для обеспечения безопасности европейских союзников.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Черном море появился ракетный эсминец военно-морских сил США USS Ross.