16:33 09.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100190854:test

Здоровье заключенного Гриба ухудшилось, - отец

В Российском Краснодарском СИЗО политическому заключенному гражданину Украины стало хуже в связи с отсутствием какого-либо лечения. 

Здоровье заключенного Гриба ухудшилось, - отец

Об этом сообщил его отец Игорь Гриб в Facebook.

Он подчеркнул, что жизнь его сына в опасности, потому что тот чувствует себя очень плохо. У заключенного приступы рвоты и сильная боль в животе, открытие внутреннего кровотечения может произойти в любое время. 

По словам Игоря Гриба, администрация СИЗО игнорирует жалобы сына об ухудшении самочувствия, медицинская помощь не предоставляется.

Известно, что 7 сентября пропавший в Беларуси украинец Гриб содержится в СИЗО в РФ по обвинению в содействие террористической деятельности.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в России апелляционный суд оставил без изменений решение о продлении ареста украинцу Павлу Грибу до 4 мая 2018 года.


Поделиться
Читайте также:
 
В Ужгороде открыли сезон велосипедным заездом В Киеве стреляли по окнам домов Порошенко назвал "Северный поток-2" политической взяткой за лояльность к России Подробности визита Порошенко к Эрдогану
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив