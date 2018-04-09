Здоровье заключенного Гриба ухудшилось, - отец

Об этом сообщил его отец Игорь Гриб в Facebook.

Он подчеркнул, что жизнь его сына в опасности, потому что тот чувствует себя очень плохо. У заключенного приступы рвоты и сильная боль в животе, открытие внутреннего кровотечения может произойти в любое время.

По словам Игоря Гриба, администрация СИЗО игнорирует жалобы сына об ухудшении самочувствия, медицинская помощь не предоставляется.

Известно, что 7 сентября пропавший в Беларуси украинец Гриб содержится в СИЗО в РФ по обвинению в содействие террористической деятельности.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в России апелляционный суд оставил без изменений решение о продлении ареста украинцу Павлу Грибу до 4 мая 2018 года.