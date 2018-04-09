Выданные на оккупированных территориях дипломы в Украине не признаются - МОН

Они не имеют юридической силы ни у нашей стране, ни в других странах мира. Об этом говорится в разъяснении Министерства образования Украины, опубликованном в понедельник, 9 апреля.

Вместе с тем, студенты, которые начали обучение в 2014 году в учреждениях высшего образования Украины на территории Донецкой и Луганской областей, что оказалась под оккупацией России, могут продолжить обучение в любом другом вузе Украины, - заверили в МОН.

Там также напомнили, что поступающие с оккупированных территорий Донбасса и Крыма, которые хотят получить украинское образование, могут вступить в перемещенных или уполномоченных учреждениях высшего образования по упрощенной процедуре. Для этого на базе указанных вузов будут действовать образовательные центры - планируется, что в этом году они будут работать с 19 июня до 30 сентября, - говорится в сообщении украинского образовательного ведомства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство образования и науки Украины считает, что учреждение высшего образования не может подменять аудиторное обучение дистанционным.

В ведомстве уточнили, что несмотря на климатические условия ВУЗы не могут менять форму аудиторных занятий на дистанционное обучение. Возможен перенос внеаудиторных занятий в зимний период, а аудиторных на теплые сезоны года.