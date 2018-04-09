Возле побережья Японии произошло мощное землетрясение

Его магнитуда составила 5,8 баллов по шкале Рихтра. Как сообщает сейсмологическая служба страны, подземные толчки были зафиксированы в десяти километрах к востоку от города Ода префектуры Симане.

Очаг землетрясения находился на глубине десять километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье утром, 8 апреля, возле побережья Гватемалы в акватории Тихого океана произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 5,6 баллов по шкале Рихтра. Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук, толчки было зафиксированы в 71 километрах к юго-западу от города Санта Лусия Коцумалгуапа.