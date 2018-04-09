В Ужгороде открыли сезон велосипедным заездом

Организатор мероприятия Евгений Андриканич заявил, что все очень ждали теплой погоды, чтобы открыть велосезон. Основная миссия мероприятия заключается в попытке напомнить гражданам о здоровом образе жизни.

Помня, что зима только-только отступила, выбор пал на не очень затруднительный маршрут. Это будет преимущественно асфальтированная дорога. Запускать мероприятие будут в центре Ужгорода, через село Оноковцы, далее перед Невицким к Дубков, затем в Каменицу, где планируется посещение музея леса в местном лесхозе, далее обратно на Ужгород. В общей сложности около 30 километров пути.

Также он добавил,что такие спортивные сходки решили устраивать еженедельно, что свидетельствует о популярности велодвижения в Ужгороде. В заезде берут участие велосипедисты разных возрастов и уровня профессионализма. Самому младшему участнику заезда десять лет, а самому старшему за 50.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Инфром", министр иностранных дел Венгрии не рекомендует венгерским группам и туристам поездки в украинский район Закарпатье, в частности, посещение городов Хуст и Ужгород.