В Сирии 215 раз применялось химическое оружие по режиму Асада - СМИ

Об этом сообщает "Агентство Анадолу" со ссылкой на доклад Сирийской правозащитной сети.

Укакзано, что жестокое химическое оружие распространяется в районах, пребывающих под властью опоннентов Асада. Такой опасный метод войны применяется с намеринием запугать и без того напуганное гражданское населения. Мирных лиц это принуждает оставлять родные жилища.

За последний 2017 год режим Башара Асада использовал химическое оружие в целом одиннадцать раз.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", удары по Сирии нанесли самолета ВВС Израиля, которые находились на территории Ливана.