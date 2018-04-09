14:36 09.04.2018 | Общество | Новости
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В Сирии 215 раз применялось химическое оружие по режиму Асада - СМИ

Режим действующего с 17 июля 2000 года президента Сирии Башара Асада 215 раз применял химическое оружие в Сирийской Арабской Республике.

В Сирии 215 раз применялось химическое оружие по режиму Асада - СМИ

Об этом сообщает "Агентство Анадолу" со ссылкой на доклад Сирийской правозащитной сети.

Укакзано, что жестокое химическое оружие распространяется в районах, пребывающих под властью опоннентов Асада. Такой опасный метод войны применяется с намеринием запугать и без того напуганное гражданское населения. Мирных лиц это принуждает оставлять родные жилища.

За последний 2017 год режим Башара Асада использовал химическое оружие в целом одиннадцать раз.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", удары по Сирии нанесли самолета ВВС Израиля, которые находились на территории Ливана.


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