14:15 09.04.2018 | Общество | Новости
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В ООН составили рейтинг причин женских смертей по всему миру

Сотрудники международной организации ООН собрали данные о смертности женщин в возрасте 30-49 лет по всему миру и зафиксировали их в виде рейтингового списка причин, привлекших смерть.  Возглавил список Вирус иммунодефицита человека.

В ООН составили рейтинг причин женских смертей по всему миру

Об этом сообщает Организация Объединённых Наций в Twitter.

Указано, что основной причиной смерти женщин 30-49 лет по всему миру стал ретровирус, вызывающий медленно прогрессирующее заболевание, ВИЧ-инфекцию. Известно, что по итогу механизм иммунной системы угнетается и развивается синдром приобретённого иммунного дефицита (СПИД), организм зараженной теряет возможность защищаться от инфекций и опухолей.

Второе место рейтинга заняла ишемическая болезнь сердца, которая несет острое или хроническое поражение миокарда.

На третьем разместились проблемы с беременностью и родами.

Четвертое занял инсульт, нарушение мозгового кровообращения, которое вызывает гибель мозговой ткани из-за недостатка кислорода и необходимых питательных веществ. 

Последние ступени заняли рак груди и туберкулез.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", муж королевы Великобритании Елизаветы герцог Эдинбургский Филипп прибыл в одну из лондонских больниц для плановой операции на бедре.


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