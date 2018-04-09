В ООН составили рейтинг причин женских смертей по всему миру

Об этом сообщает Организация Объединённых Наций в Twitter.

Указано, что основной причиной смерти женщин 30-49 лет по всему миру стал ретровирус, вызывающий медленно прогрессирующее заболевание, ВИЧ-инфекцию. Известно, что по итогу механизм иммунной системы угнетается и развивается синдром приобретённого иммунного дефицита (СПИД), организм зараженной теряет возможность защищаться от инфекций и опухолей.

Второе место рейтинга заняла ишемическая болезнь сердца, которая несет острое или хроническое поражение миокарда.

На третьем разместились проблемы с беременностью и родами.

Четвертое занял инсульт, нарушение мозгового кровообращения, которое вызывает гибель мозговой ткани из-за недостатка кислорода и необходимых питательных веществ.

Последние ступени заняли рак груди и туберкулез.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", муж королевы Великобритании Елизаветы герцог Эдинбургский Филипп прибыл в одну из лондонских больниц для плановой операции на бедре.