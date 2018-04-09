01:00 09.04.2018 | Общество | Новости
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В Японии цветущие сакуры засыпало снегом - ФОТО

В префектуре Фукуи впервые за 17 лет выпал апрельский снег.

В Японии цветущие сакуры засыпало снегом - ФОТО

Он засыпал цветущие сакуры. Как сообщает Tjournal в воскресенье, 8 апреля, высота снежного покрова в некоторых местах составляла 7-11 сантиметров.

При этом температура воздуха соответствовала февральской норме - выше 4-5 градусов.

Местные синоптики отмечают, что осадки вызваны областью низкого давления, которая образовалась на побережье, а также потоками холодного воздуха. После снегопадов в регион придут дожди.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в преддверие самого светлого праздника в центре Мукачево на площади Федорова начала цвести сакура.

Тепло только пришло, а она успела распустить несколько цветов, предупреждая, что за считанные дни зацветет вся.


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