В Японии цветущие сакуры засыпало снегом - ФОТО

Он засыпал цветущие сакуры. Как сообщает Tjournal в воскресенье, 8 апреля, высота снежного покрова в некоторых местах составляла 7-11 сантиметров.

При этом температура воздуха соответствовала февральской норме - выше 4-5 градусов.

Местные синоптики отмечают, что осадки вызваны областью низкого давления, которая образовалась на побережье, а также потоками холодного воздуха. После снегопадов в регион придут дожди.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в преддверие самого светлого праздника в центре Мукачево на площади Федорова начала цвести сакура.

Тепло только пришло, а она успела распустить несколько цветов, предупреждая, что за считанные дни зацветет вся.