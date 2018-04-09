В Японии от землетрясения пострадали четыре человека

При этом сейсмологи сообщают лсерии землетрясений на юго-западе страны. Как сообщает агентство Japantoday, ссылаясь на данные национального метеорологического управления, магнитуда самого сильного подземного толчка составила 6,1 баллов по шкале Рихтера.

Его эпицентр находился недалеко от побережья Японского моря, а очаг залегал на глубине около 12 км.

Затем сейсмологи зафиксировали еще около 20 афтершоков различной магнитуды. В результате удара стихии в Симанэ без водоснабжения остались около 100 домов, еще 50 - без электричества. Для ликвидации последствий землетрясений в регионы направлены бойцы Сил самообороны Японии. Также при канцелярии премьер-министра страны Синдзо Абэ был создан центр по сбору информации о случившемся.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 8 апреля, к юго-востоку от побережья Японии произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 5,8 баллов по шкале Рихтра. Как сообщает сейсмологическая служба страны, подземные толчки были зафиксированы в десяти километрах к востоку от города Ода префектуры Симанэ.