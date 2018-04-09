16:52 09.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Чернигове надругались над Ассоциацией мусульман

В Чернигове пока еще неустановленнные личности расписали крестами здание Ассоциации мусульман Украины.

В Чернигове надругались над Ассоциацией мусульман

Об этом сообщил прессе руководитель черниговской общины АМУ Абдулла Коломиец,

Как он сообщает, символы были нарисованы черной краской на дверях и стенах помещения для молитвы. В частности, у дверей положили кирпич, к которому с помощью скотча приклеили изображение Девы Марии и Иисуса Христа.

Коломиец заявил, что кто-то хочет поссорить друг с другом лиц, исповедующих разные религии. Он подчеркнул, что ассоциация хотела бы, чтобы правоохранительные органы Украины взялись за расследование этого происшествия и чтобы схожие инциденты не случались и дальше.

Место случившегося тщательно исследуют сотрудники полиции и управления Службы безопасности Украины в Черниговской области.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине под польским посольством в Киеве во вторник, 2 апреля, сожгли польский флаг, после чего заместителю посла Украины в Польше вручили ноту протеста.


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