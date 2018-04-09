Украинский посол во Франции опубликовал снимки массовых акций протестов - ФОТО

Так, под зданием министерства транспорта и соцполитики продолжают бастовать желехнодорожники, водители автобусов и другого общественного транспорта. Люди требуют от правительства пересмотреть их заработные платы, а также отказаться от новой инфраструктурной реформы.

В правительстве утверждают, что забастовка уже принесла убытки в десятки миллионов евро, однако организаторы акций не собираются отступать до того момента, пока кабинет Макрона не откажется от реализации новой реформы.

Однако президент Эммануэль Макрон не собирается отступать от курса своей команды на улучшение экономического состояния государства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", во Франции, 8 апреля прошла очередная волна забастовок железнодорожников против новой правительственной реформы.