22:55 09.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинский посол во Франции опубликовал снимки массовых акций протестов - ФОТО

Официальный представитель дипломатического корпуса Украины во Франции Олег Шамшур опубликовал снимки масштабных акций протеста, которые захлестнули страну. Сьемочный материал он опубликовал на своей странице в Facebook.

Украинский посол во Франции опубликовал снимки массовых акций протестов - ФОТО

Так, под зданием министерства транспорта и соцполитики продолжают бастовать желехнодорожники, водители автобусов и другого общественного транспорта. Люди требуют от правительства пересмотреть их заработные платы, а также отказаться от новой инфраструктурной реформы.

В правительстве утверждают, что забастовка уже принесла убытки в десятки миллионов евро, однако организаторы акций не собираются отступать до того момента, пока кабинет Макрона не откажется от реализации новой реформы. 

Однако президент Эммануэль Макрон не собирается отступать от курса своей команды на улучшение экономического состояния государства. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", во Франции, 8 апреля прошла очередная волна забастовок железнодорожников против новой правительственной реформы.


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