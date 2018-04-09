12:15 09.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Синоптики на Приазовье объявили штормовое предупреждение

В понедельник, 9 апреля, а южных регионах Украины, а также на побережье Азовского моря ожидаются мощные порывы ветра.

Синоптики на Приазовье объявили штормовое предупреждение

В некоторых местах тут порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. В связи с чем синоптики объявили на Приазовье штормовое предупреждение.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на информацию украинского Гидрометеоцентра, сегодня на всей территории Украины ожидается усиление ветра.

При этом на высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность третье уровня. Снежный покров на большинстве крутых склонов закреплен умеренно или слабо. Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 9 апреля, погоду в Украине будет определять область высокого давления. В целом по стране осадков не ожидается.

На юге Украины также без осадков. Температура воздуха ночью будет от 2 до 7 градусов выше нуля. Днем потеплеет до 15-22 градусов.


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