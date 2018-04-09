Российского учителя задержали за опубликованный стих про Украину

Об этом сообщает пресс-служба суда Кромского района

45-летнего Бывшева признали виновным в возбуждение ненависти либо вражды за публикацию в соцсети "ВКонтакте" стиха "На независимость Украины".

Указано, что осужденный пропагандировал украинский режим после государственного переворота 2014 года и выражал точку зрения, отличную от мнения подавляющего большинства России. Добавлено, что его мать является украинкой и, вероятно, побуждает Бывшева к негативным высказываниям о России.

Сторона обвинения на суде требовала для подсудимого два с половиной года колонии-поселения.

Бывшев вину не признал, но не отрицал факта публикации стихотворени. Он заявил, что имеет право на свободное высказывание своего мнения.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Юлия Скрипаль поправляется от последствий покушения в Солсбери, и перспектива ее выхода из больницы становится реальностью, в связи с чем информационная война между Россией и Великобританией набирает обороты.