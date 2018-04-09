15:15 09.04.2018 | Общество | Новости
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Подробности визита Порошенко к Эрдогану

Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Стамбуле.

Подробности визита Порошенко к Эрдогану

Об этом сообщает пресс-служба лидера государства.

Указывается, что  страны обговорили процесс подготовки к Седьмому заседанию Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой.

В частности, обсуждались основные стороны повышщения уровня взаимодействия стран в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также возможности реализации совместных проектов в энергетической сфере.Также упоминалась возможность трехстороннего сотрудничества Украины, Турции и Катара.

Была обсуждена ситуации на Донбассе и оккупированном Россией Крыму, в том числе и об освобождении из российских тюрем украинских политических заключенных. Турция позитивно отнеслась к продолжению миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и сообщила о готовности в ней поучавствовать.

Также было обсуждено применение химического оружия на территории Сирии.

Как сообщают в ведомстве, во встрече также приняли участие Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и заместитель Главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко прибыл сегодня утром, 9 апреля, в крупнейший город Турецкой Республики Стамбул.


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