О чем предупредил Порошенко патриарх Варфоломей I

В ходе разговора патриарх не раз призывал Порошенко делать все от него возможное, чтобы его страна опять вернулась в мирное время. Варфоломей поделился своими впечатлениями после поездки в Волноваху и Мариуполь. По его мнению, перед украинским народом постала нелегкая задача сдержать на себе мощного азиатского противника, но Киев с этим справляется.

Вселенский патриарх поздравил украинский народ с праздником Пасхи и пожелал, чтобы все стороны конфликта как можно скорее начали процесс урегулирования на востоке страны. Варфоломей I поблагодарил президента Украины за его миротворчество на пасхальные праздники.

"Для меня большая честь приветствовать вас словами "Христос Воскрес!", - отметил украинский лидер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Петр Порошенко поздравил украинцев с Благовещением.