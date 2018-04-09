21:31 09.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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О чем предупредил Порошенко патриарх Варфоломей I

Президент Украины Петр Порошенко встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем I. Об этом передает пресс-служба главы государства.

О чем предупредил Порошенко патриарх Варфоломей I

В ходе разговора патриарх не раз призывал Порошенко делать все от него возможное, чтобы его страна опять вернулась в мирное время. Варфоломей поделился своими впечатлениями после поездки в Волноваху и Мариуполь. По его мнению, перед украинским народом постала нелегкая задача сдержать на себе мощного азиатского противника, но Киев с этим справляется.

Вселенский патриарх поздравил украинский народ с праздником Пасхи и пожелал, чтобы все стороны конфликта как можно скорее начали процесс урегулирования на востоке страны. Варфоломей I поблагодарил президента Украины за его миротворчество на пасхальные праздники.

"Для меня большая честь приветствовать вас словами "Христос Воскрес!", - отметил украинский лидер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Петр Порошенко поздравил украинцев с Благовещением.


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