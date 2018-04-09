"Нафтогаз" будет "отжимать" долги "Газпрома" в европейских банках

По словам коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, адвокаты и юристы компании будут подавать иск в Европейский суд, чтобы ускорить процесс возвращения штрафных денег по решению Стокгольмского арбитража.

Разумеется, что руководство "Газпрома" будет делать все возможное, чтобы затянуть этот процесс до 2020 года, когда транзит через украинские территории газа в Европу прекратиться вовсе. Однако каналы транспортировки газа еще не готовы - строительство "Северного потока-2" приостановлено.

Но, как только проект будет завершено, добавляет Витренко, Путин может попробовать и отказаться от выполнения штрафных условий Стокгольма.

В свою очередь, Киев не будет пытаться завладеть российским газом, который транспортируется украинской газотранспортной системой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы внедрения проекта " Северный поток-2".