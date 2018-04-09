Китай опередил США в производстве цемента

Согласно подсчетам европейских экспертов, за все ХХ столетие использования заводских мощностей США произвело 4,5 гигатонн цемента, а Китай в двухлетний период - 6,6 гигатонн. Таким образом, КНР еще раз желает продемонстрировать свои амбиции на первую позиции в мировой экономике.

Напомним, что КНР готово ввести ответные меры и для американских предпринимателей, если те не начнут делать обратные уступки для Пекина. Кроме того, президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы торговый представитель пересмотрел уже существующие акцизы. Планируется до конца 2018 года усилить экономическое давление на Пекин.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Китайская Народная Республика решительно настроена защищать собственные интересы и законные права от торгового протекционизма США.