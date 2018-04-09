Христя Фриланд удивила оригинальной украинской вышыванкой - ФОТО

Канадский политик пожелала украинцам Божье Благодати, удачи и успеха, мирного неба над головой.

"Моя семья и я хотели бы пожелать всего самого лучшего для счастливой Пасхи всем, кто праздновал вчера. Христос воскрес!", - написала Фриланд.

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко поздравил православных христиан с Благовещением Господним. Согласно библейским текстам, в этот день Мария забеременела Сыном Божьим, которого она затем родила 7 января. Эта икона не только приносит благодать в дом, но и считается одним из наиболее ярких примеров ритуального художества.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Канада пообещала наказать ответственных за химатаку в Сирии. Оттава вместе с международными партнерами всеми доступными методами будет требовать привлечения к ответственности за эти ужасные зверства.