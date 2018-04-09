Гройсман предупредил украинцев о пересмотре цен на газ

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, в прошлом отопительной сезоне правительству удалось обойтись без повышения цен на газ для населения. Но на будущие периоды стоит проработать варианты, которые будут соответствовать ценам на европейских рынках.

Необходимо срочным образом изучить социальный аспект и социальный фактор, чтобы возможное повышение полностью соответствовало уровню жизни украинских граждан. Министерство экономического развития и торговли Украины уже несколько раз получало месседжи от МВФ о том, что экономическая поддержка Украины со стороны последней продолжиться только после введение европейских рыночных норм на газовые цены.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно премьер-министр Украины Владимир Гройсман утверждает, что в 2018 году цены на тарифы за газ для населения не вырастут.