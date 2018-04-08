Вы когда-нибудь пробовали перемещаться с помощью экзоскелета - японская компания может в этом вам помочь -ВИДЕО
Компания Skeletonics начала производить настоящие экзоскелеты для частных пользователей. Об этом передает Kotaku.
Стоимость такой "игрушки" будет весьма и весьма недешевой - 93 тыс долларов за один экземпляр, однако, как говорят сами японцы, это того стоит. Экзоскелет имеет внушительные размеры - высотой около трех метров и весом до сорока килограмм, он способен одним махом сбить человека с ног.
Костюм сделает пользователя быстрее или сильнее, отмечают производители, а скорость и функции скелета ограничиваются лишь личными физическими качествами пользователя.
Создатель костюмов Рейсы Тасуру Широкую считает, что его творение можно будет использовать на тематических вечеринках или развлекательных парках.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американские специалисты разработали новую модель робота, который собрал кубик Рубика за 0,38 десятых секунды.
Длится веселье до следующей среды, называемой «пепельной». При этом мэр Рио-де-Жанейро на четыре дня передает все права на управление городом Королю карнавала. Параллельно соседние города Сан-Паулу, Ресифи, Сальвадор, Форталеза накрывает волна веселья, энтузиазма и музыки.
Бешеная энергия музыкальных ритмов, зажигательные телодвижения танцовщиков, яркие перья, блеск страз и камней, практически полностью обнаженные экзотические красотки, напомаженные маслами и блестками, — вихрь эмоций, который захватывает любого попавшего на это великолепное действо сравним только с извержением вулкана или тысячезалповым салютом. Многие туристы едут в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу или в Сальвадор исключительно в те дни, когда все улицы этих городов преображаются до неузнаваемости, освещаемые огнями Бразильского карнавала.