Вы когда-нибудь пробовали перемещаться с помощью экзоскелета - японская компания может в этом вам помочь -ВИДЕО

Стоимость такой "игрушки" будет весьма и весьма недешевой - 93 тыс долларов за один экземпляр, однако, как говорят сами японцы, это того стоит. Экзоскелет имеет внушительные размеры - высотой около трех метров и весом до сорока килограмм, он способен одним махом сбить человека с ног.

Костюм сделает пользователя быстрее или сильнее, отмечают производители, а скорость и функции скелета ограничиваются лишь личными физическими качествами пользователя.

Создатель костюмов Рейсы Тасуру Широкую считает, что его творение можно будет использовать на тематических вечеринках или развлекательных парках.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американские специалисты разработали новую модель робота, который собрал кубик Рубика за 0,38 десятых секунды.