20:15 08.04.2018 | Общество | Новости
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Возле Гватемалы произошло сильное землетрясение

В воскресенье утром, 8 апреля, возде побережья Гватемалы в акватории Тихого океана произошло сильное землетрясение.

Возле Гватемалы произошло сильное землетрясение

Его магнитуда составила 5,6 баллов по шкале Рихтра. Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук, толчки было зафиксированы в 71 километрах к юго-западу от города Санта Лусия Коцумалгуапа.

По данным оперативной обработки Геофизической службы, эпицентр зафиксированное около восьми часов утра по киевскому времени. При этом землетрясения имело координаты 13.96 градуса северной широты и -91.56 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Напомним, как сообщает УРА-Информ, в ночь на понедельник, 2 апреля, в юго-западной части Тихого океана произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 6,3 балла по шкале Рихтера. Как сообщает Reuters, ссылаясь на геологическую службу Соединенных Штатов Америки, землетрясение произошло к юго-западу от Тонги - государства-архипелага в юго-западной части Тихого океана.


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