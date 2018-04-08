Возле Гватемалы произошло сильное землетрясение

Его магнитуда составила 5,6 баллов по шкале Рихтра. Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук, толчки было зафиксированы в 71 километрах к юго-западу от города Санта Лусия Коцумалгуапа.

По данным оперативной обработки Геофизической службы, эпицентр зафиксированное около восьми часов утра по киевскому времени. При этом землетрясения имело координаты 13.96 градуса северной широты и -91.56 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Напомним, как сообщает УРА-Информ, в ночь на понедельник, 2 апреля, в юго-западной части Тихого океана произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 6,3 балла по шкале Рихтера. Как сообщает Reuters, ссылаясь на геологическую службу Соединенных Штатов Америки, землетрясение произошло к юго-западу от Тонги - государства-архипелага в юго-западной части Тихого океана.