19:05 08.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине пасхи посвятили семь миллионов человек

Пасхальная ночь в Украине прошла спокойно, без нарушений общественной безопасности и порядка.

В Украине пасхи посвятили семь миллионов человек

Всего в Украине пасхи посвятили семь миллионов граждан. Об этом в воскресенье, 8 апреля, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

По данным ведомства, участие в богослужениях приняли более 6,8 миллионов верующих. Общественную безопасность и порядок обеспечивали более 23,7 тысячи правоохранителей. Во всех регионах государства в ночь на 8 апреля 2018 года состоялись пасхальные богослужения в более 13 400 культовых сооружениях.

При этом безопасность и порядок во время пасхальных богослужений обеспечивали 22,3 тысячи полицейских и 1,4 тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины, при этом благодаря принятым правоохранительным мерам, а также благодаря пониманию со стороны граждан нарушений общественной безопасности и порядка не допущено.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, святейший Патриарх Киевский и всей Руси - Украины Филарет поздравил украинцев с пасхальными праздниками. Также сейчас он очень надеется, что украинское государство победит в войне на Донбассе и на нашей земле воцарится мир.


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