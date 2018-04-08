Скрипаль не погиб и готов свидетельствовать против своих убийц

Сообщается, что врачам удалось вернуть Сергея к жизни и теперь он вместе со своей дочерью Юлией сможет поделиться подробностями инцидента того страшного дня. Скотленд-Ярд уже готовится провести первый допрос Скрипаля, так как он быстро идет на поправку, а лечение скоро сможет полностью поставить его на ноги.

Юлия Скрипаль поблагодарила всех тех, кто проявлял интерес к ее ситуации и отправлял множественные полученные ею послания доброй воли, тех кто помогал ей и ее отцу в поправке.

Напомним, что сотрудники совета Организации по запрещению химического оружия посетили Великобританию и собрали все необходимые образцы токсичного вещества, которым были отравлены бывший сотрудник Главного разведывательного управления России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Лондон отказался выдать визу племяннице Скрипаля.