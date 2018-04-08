Синоптики предупреждают о порывах ветра

В понедельник, 9 апреля синоптики предупреждают об усилении ветра. При этом в Приазовье отдельные порывы ветра могут достигать 15-20 метров на секунду.

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность третье уровня.

Снежный покров на большинстве крутых склонов закреплен умеренно или слабо. Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках.

В связи с чем в Ивано-Франковской области сохранится умеренный уровень снеголавинной опасности. Вместе с тем большие природные лавины не ожидаются. В горах Львовской и Черновицкой областей, в связи со сходом снежного покрова, снеголавинный сезон объявляется закрытым.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине на соседней с Говерлой горе Брескул массива Черногор высотой в 1911 метров сошли два снежных покрова. Об этом сообщают работники снеголавинной станции Пожижевская. Как указывают данные наблюдений, с северо-восточного склона горы Брескул скатились две лавины мокрого снега.