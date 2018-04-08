10:30 08.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Патриарх Филарет поздравил украинцев с Христовым Воскресением - ВИДЕО

Святейший Патриарх Киевский и всей Руси - Украины Филарет поздравил украинцев с пасхальными праздниками. Также сейчас он очень надеется, что украинское государство победит в войне на Донбассе и на нашей земле воцарится мир.

Патриарх Филарет поздравил украинцев с Христовым Воскресением - ВИДЕО

Соответствующие видео поздравление опубликовал Ivan Sydor на своем YouTube-канале.

Как отметил Филарет, сегодня граждане Украины Воскресение Христово празднуют в сложных условиях. Ведь, как известно, уже несколько лет идет необьявленная война на востоке нашей страны. Однако несмотря на это украинцы должны верить, что после страданий, как на Голгофе, наступило воскресенье, так и у нас наступит обязательно победа.

Вместе с тем он подчеркнул, что Украина победит, потому что истина с нами.

"И как тогда многие не верили воскресения Иисуса Христа, так и сейчас не все верят в победу, но победа будет наша, потому что с нами правда и с нами Бог", — подчеркнул Филарет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко со своей семьей посетил богослужения во Владимирском кафедральном соборе Киева и Монастырь Святого Василия великого украинской греко-католической церкви. Также гарант страны поздравил украинцев с Пасхой и пожелал мира.


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