14:55 08.04.2018 | Общество | Новости
100190790:roman

Новые подробности химатаки в сирийской Думе: количество жертв увеличилось

Руководство США утверждает, что Россия причастна к организации химической атаки в сирийском городе Дума. Об этом передает пресс-служба Госдепа.

Новые подробности химатаки в сирийской Думе: количество жертв увеличилось

Инцидент произошел 7 апреля, когда на больницу в сирийской Думе налетела правительственная авиация, распылив ядовитый газ - зарин. В результате налета погибло половина медицинского персонала, и четверть пациентов, по гибло более 150 человек.

Вашингтон будет делать все возможное, чтобы наказать виновников этой трагедии. Безусловно, что авиаудар могла совершить ВВС Ассада, однако Россия, вероятно, знала о готовящейся атаке, не исключено, что именно она могла предоставить ей химическую бомбу.

На данный момент их страна следит за возможным применением токсичного газа  в сирийской Думе.

Москва в очередной раз нарушает подписанные ею соглашения о неиспользовании химического и ядерного оружия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Восточной Гуте произошла новая химатака.

 


Поделиться
Читайте также:
 
Граждане Франции могут подняться на антиправительственные протесты В Бердянске задержали "анонимного минера" - ФОТО Названы все участники плей-офф НХЛ Пасха 2018: синоптики обещают солнечную погоду - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив