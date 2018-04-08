Инцидент произошел 7 апреля, когда на больницу в сирийской Думе налетела правительственная авиация, распылив ядовитый газ - зарин. В результате налета погибло половина медицинского персонала, и четверть пациентов, по гибло более 150 человек.

Вашингтон будет делать все возможное, чтобы наказать виновников этой трагедии. Безусловно, что авиаудар могла совершить ВВС Ассада, однако Россия, вероятно, знала о готовящейся атаке, не исключено, что именно она могла предоставить ей химическую бомбу.

На данный момент их страна следит за возможным применением токсичного газа в сирийской Думе.

Москва в очередной раз нарушает подписанные ею соглашения о неиспользовании химического и ядерного оружия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Восточной Гуте произошла новая химатака.