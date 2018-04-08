Граждане Франции могут подняться на антиправительственные протесты

Сообщается, что железнодорожники объявили о начале длительных забастовок, о которых ранее они предупреждали кабинет Макрона. Люди требуют от правительства пересмотреть их заработные платы, а также отказаться от новой инфраструктурной реформы.

Сегодня на работу вышли не более 30 процентов всех сотрудников железнодорожной инфраструктуры, что привело к перебоям движения поездов по департаментам. К протестующим уже присоединились лидеры профсоюзных движений. Они предупреждают, что демонстрации могут затянуться и до лета, поскольку переговоры с министрами пока не дают результатов.

В свою очередь, президент Эммануэль Макрон не собирается отступать от курса своей команды на улучшение экономического состояния государства, пусть даже и с временными издержками в области выплаты заработных плат.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Франции начались массовые протесты железнодорожников.