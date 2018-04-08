Японское правительство впервые создало свой отряд морской пехоты

По словам заместителя министра обороны Японии Томохиро Ямамото, в условиях постоянно растущей угрозы со стороны КНДР и другие стран азиатско-тихоокеанского региона, государство не сможет постоянно полагаться на помощь своих американских союзников.

Отряд небольшой, он состоит всего из 1,5 солдат. Его планируют разместить на острове Кюсю, а затем отправить на службу на остров Окинава. В министерстве обороны Японии утверждают, что Токио должен быть готов противодействовать оккупации островов в Восточно-Китайском море. Не стоит исключать и возможной угрозы со стороны Китая.

"Защита наших островов стала важнейшей целью, мы не должны забывать про оборону в такое тяжелое время", - отмечает генерал Ямамото.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ВВС США переправили пять боевых самолетов CV-22 Osprey в Японию.