03:00 08.04.2018 | Политика | Новости
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Японское правительство впервые создало свой отряд морской пехоты

Впервые с окончания Второй мировой войны в Японии появились отряды морских пехотинцев. Об этом передает Reuters.

Японское правительство впервые создало свой отряд морской пехоты

По словам заместителя министра обороны Японии Томохиро Ямамото, в условиях постоянно растущей угрозы со стороны КНДР и другие стран азиатско-тихоокеанского региона, государство не сможет постоянно полагаться на помощь своих американских союзников. 

Отряд небольшой, он состоит всего из 1,5 солдат. Его планируют разместить на острове Кюсю, а затем отправить на службу на остров Окинава. В министерстве обороны Японии утверждают, что Токио должен быть готов противодействовать оккупации островов в Восточно-Китайском море. Не стоит исключать и возможной угрозы со стороны Китая. 

"Защита наших островов стала важнейшей целью, мы не должны забывать про оборону в такое тяжелое время", - отмечает генерал Ямамото.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ВВС США переправили пять боевых самолетов CV-22 Osprey в Японию.


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