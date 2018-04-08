06:00 08.04.2018 | Политика | Новости
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Дональд Трамп опять не причесался

Американский президент Дональд Трамп вновь стал "жертвой" троллинга в интернете. Соответствующие снимки появились в Twitter. 

Дональд Трамп опять не причесался

На этот раз причиной для "стеба" над американским лидером стали снимки, сделанные во время его посадки на самолет в Западной Вирджинии.

Пользователи наделали смешные фото-жабы с неудачной прически Трампа. К примеру, один из юзером нарисовал контур злой птицы, которая нападает на золотистые локоны президента.

Другой пользователь написал, что волосы Трампа пытались в очередной раз убежать от серьезной встречи с иностранными лидерами.  Интернет, к счастью, всегда найдет способ, чтобы создать красоту в хаосе. Сам Дональд никак не прокомментировал эти снимки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно популярный российский карикатурист Сергей Елкин в новой картинке изобразил президента США Дональда Трампа, который во время телефонного разговора пригласил главу РФ Владимира Путина в Америку.


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