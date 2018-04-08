21:47 08.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики на Пасху 12 раза нарушали режим тишины - ВИДЕО

По состоянию на шесть часов вечера воскресенья, 8 апреля, российские наемные войска и подчиненные им боевики 12 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции.

Боевики на Пасху 12 раза нарушали режим тишины - ВИДЕО

В результате боевых действий четверо украинских военнослужащих получили ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, режим полного прекращения огня на период пасхальных праздников боевики российско-оккупационных войск продолжают не соблюдать.

В частности, на Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия агрессор вел огонь по украинским укреплениям вблизи Водяного и дважды вблизи Лебединского. Также из гранатометов НВФ обстреляли украинские опорные пункты неподалеку Широкино, из крупнокалиберных пулеметов – в районе Водяного, а из стрелкового оружия – вблизи Авдеевки.

На Луганском направлении из гранатометов различных систем обстреляны защитники Крымского и Валуйского, а неподалеку Светлодарска велся снайперский огонь.

Напомним, за минувшие сутки боевики 42 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего двое украинских военнослужащих получили ранения.


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