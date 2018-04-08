13:34 08.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Пасха 2018: синоптики обещают солнечную погоду - ФОТО

Украинские синоптики рассказали, что по всей Украине в воскресенье 8 апреля будет сухая и относительно теплая погода. Так, максимальная температура воздуха достигнет отметки +22, сообщает Гидрометцентр.

Пасха 2018: синоптики обещают солнечную погоду - ФОТО

На западе осадков не ожидается, температура воздуха будет держаться на уровне от 16 до 20 градусов тепла. В Ивано-Франковской области от +19 до +21 градусов, а в Закарпатской области воздух прогреется до +22.

На востоке также без осадков, но прохладнее. Днем в регионе от +12 до +15 градусов. В центральной части страны температура днем поднимется до +17, но в Полтавской области от 13 до 15 выше нуля.

На севере 14-17 градусов с отметкой "плюс", без осадков. В южном регионе от 15 до 18 градусов тепла.

В Киеве солнечно, днем от +14 до +16 градусов. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Воскресенье Христово, 8 апреля жители столицы смогут посетить целую череду праздничных мероприятий, приуроченных к Пасхе.


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