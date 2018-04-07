В Украину завезли некачественную кукурузу

Сообщается, что в МРП "Каменский" Днепропетровской области был снят в корабля груз общим весом 41,7312 тонн. Сотрудники ведомства обнаружили в зернах кукурузы диплодиоз Stenocarpella maydis.

Этот элемент отсутствует на территории Украины, а потому потреблять его здешным жителям настоятельно не рекомендуется. Все товар был направлен в карантинное отделение, где сотрудники государственной фитосанитарной инспекции будут решать, что дальше делать с некачественной продукцией.

Кроме того, руководство ведомства обязательно направит нотификацию американской компании-импортеру о несоответствии товара санитарным нормам Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Европейский союз намерен ввести ответные налоговые сборы на американские товары. В обнародованном списке под налоговое бремя попадут товары от риса до апельсинового сока, косметики, мотоциклов, моторных лодок и нержавеющих раковин.