22:00 07.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100190760:roman

В Украину завезли некачественную кукурузу

В одном из грузов импортируемой Украиной американской кукурузы обнаружили вирус. Об этом передает официальный сайт Госпотребслужбы.

В Украину завезли некачественную кукурузу

Сообщается, что в МРП "Каменский" Днепропетровской области был снят в корабля груз общим весом 41,7312 тонн. Сотрудники ведомства обнаружили в зернах кукурузы диплодиоз Stenocarpella maydis. 

Этот элемент отсутствует на территории Украины, а потому потреблять его здешным жителям настоятельно не рекомендуется. Все товар был направлен в карантинное отделение, где сотрудники государственной фитосанитарной инспекции будут решать, что дальше делать с некачественной продукцией. 

Кроме того, руководство ведомства обязательно направит нотификацию американской компании-импортеру о несоответствии товара санитарным нормам Украины. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", Европейский союз намерен ввести ответные налоговые сборы на американские товары. В обнародованном списке под налоговое бремя попадут товары от риса до апельсинового сока, косметики, мотоциклов, моторных лодок и нержавеющих раковин.


Поделиться
Читайте также:
 
Пучдемон планировал просить политического убежища в России В Христово воскресенье в Украине усилят спасательные патрули В Днепре задержали киллера, разыскиваемого Интерполом - ФОТО Правоохранители задержали экс-главу рыбинспекции в Киевской области- ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив