20:00 07.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Христово воскресенье в Украине усилят спасательные патрули

Завтра, 8 апреля подразделения ГСЧС перейдут на усиленный режим патрулирования и ведения работы. Об этом передает пресс-служба ведомства. 

В Христово воскресенье в Украине усилят спасательные патрули

Сообщается, что начиная с 23:00 7 апреля и до 23:00 8 апреля в круглосуточном режиме будут дежурить около семи тысяч спасателей и более двух тысяч единиц техники ГСЧС. В случае крайней неоходимости руководство готово будет мобилизировать около 14 тыс человек спасателей. 

Подобные меры ГСЧС вынуждена принять из-за массовых гуляний с использованием огня, а потому, во избежание несчастных инцидентов, просят граждан соблюдать элементарные правила поведения с огнем на открытой местности, дома и в закрытых помещениях.

Напомним, что на Пасху правопорядок в Украине будут обеспечивать более 21 тысяч полицейских. Самые многочисленные мероприятия ожидаются во Львовской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. Массовые гуляния планируются также и в украинской столице.

Как сообщалось в "УРА-Информ", "Укрзализныця" на Пасху запускает десять дополнительных электричек.


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