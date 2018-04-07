В Христово воскресенье в Украине усилят спасательные патрули

Сообщается, что начиная с 23:00 7 апреля и до 23:00 8 апреля в круглосуточном режиме будут дежурить около семи тысяч спасателей и более двух тысяч единиц техники ГСЧС. В случае крайней неоходимости руководство готово будет мобилизировать около 14 тыс человек спасателей.

Подобные меры ГСЧС вынуждена принять из-за массовых гуляний с использованием огня, а потому, во избежание несчастных инцидентов, просят граждан соблюдать элементарные правила поведения с огнем на открытой местности, дома и в закрытых помещениях.

Напомним, что на Пасху правопорядок в Украине будут обеспечивать более 21 тысяч полицейских. Самые многочисленные мероприятия ожидаются во Львовской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. Массовые гуляния планируются также и в украинской столице.

Как сообщалось в "УРА-Информ", "Укрзализныця" на Пасху запускает десять дополнительных электричек.