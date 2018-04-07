В галактике Млечный путь обнаружена самая "черная" звезда

Сообщается, что космическое тело обладает слабым магнитным полем и кольцом холодного газа, которое вытесняет его за пределы Млечного пути. Возраст звезды SNR 1E 0102.2-7219, вероятно, составляет около двух тыс лет, что по меркам космоса, относительно молодой показатель.

Звезда постоянно и медленно расширяется и состоит преимущественно из кислорода и неона. Не похоже, что ядро звезды готовиться к взрыву, однако то притяжение, которое оно создает вокруг себя, дает все основания полагать, что космическое тело постепенно превратиться в "черную дыру".

По словам, астронома и астрофизика в Европейско1 южной обсерватории Фредерика Фогта, превращение нейтронной звезды обычно длительный процесс, который может занимать от 1000 и более лет, так что землянам не стоит беспокоится о судьбе SNR 1E 0102.2-7219.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Кембридже преподавательско-профессорский состав и студенты попрощались с физиком-теоретиком Стивеном Хокингом.